Складывающийся втрое игровой смартфон Samsung раскрыт в патенте

В Ведомстве по патентам и товарным знакам США был обнаружен патент от Samsung Display, описывающий игровой смартфон, складывающийся втрое.

Складывающийся игровой смартфон Samsung

Как видно на изображениях, воссозданных LetsGoDigital, в развернутом виде устройство похоже на планшет, на котором внизу слева расположен контроллер D-pad, а справа – набор из шести кнопок.

Складывающийся игровой смартфон Samsung
Складывающийся игровой смартфон Samsung

Сам дисплей складывается в три раза, но его части не равномерные. Первый раз экран складывается пополам, а затем у одной из частей сгибается небольшая секция, на которой появляются игровые кнопки. Таким образом играть можно даже в сложенном виде, но с меньшим дисплеем.

Когда на рынке появится (и появится ли вообще) описываемое в патенте устройство – неизвестно.


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