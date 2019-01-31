Смартфон без отверстий Meizu Zero уже в продаже по цене $1299

На площадке коллективного финансирования Indiegogo стартовал сбор средств на новый смартфон Meizu Zero. Это первое мобильное устройство в мире без каких-либо отверстий: без кнопок, решеток динамиков, порта зарядки или даже слота для SIM-карты.

Участникам программы Indiegogo гаджет обойдется в $1299. Количество гаджетов по этой цене ограничено – смартфонов Meizu Zero Limited Collector’s Edition в наличии всего 100 штук. На момент написания новости 11 устройств из 100 уже проданы.

Также на площадке Indiegogo предлагается инженерный образец смартфона Meizu Zero – Exclusive Pioneering Unit. Данный аппарат был продемонстрирован на презентации. Стоимость Meizu Zero Exclusive Pioneering Unit в единственном экземпляре составляет $2999 и это устройство уже купили.

Все желающие приобрести Meizu Zero Limited Collector’s Edition смогут получить гаджет в апреле текущего года. Инженерный образец Meizu Zero Exclusive Pioneering Unit покупатель получит в день полной оплаты стоимости гаджета. В комплекте с устройствами поставляется беспроводная зарядка.