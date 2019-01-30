Во всём мире используется более 900 миллионов iPhone

Во время оглашения финансовых результатов за первый квартал финансового 2019 года, директор по финансам Apple Лука Маэстри (Luca Maestri) заявил, что на данный момент количество используемых iPhone во всем мире составляет более 900 миллионов аппаратов.

Согласно подсчетам производителя, на конец 2018 года было зарегистрировано 1,4 миллиарда активных iOS-устройств, включая также Apple Watch, iPad и iPod . Конкретного количества для каждой модели не раскрывается.