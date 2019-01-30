Продажи iPhone упали на 15% – Тим Кук обещает снизить цены

Этой ночью Apple опубликовала очередной квартальный отчет. У нее финансовый год не совпадает с календарным, поэтому 29 декабря 2018 года считается последним днем первого квартала 2018 финансового года. Впервые Apple нечем похвастаться – все без исключения финпоказатели компании упали.

Выручка снизилась

Согласно отчету, за первый финансовый квартал (октября-декабрь) текущего года, выручка Apple составила $84,31 миллиарда, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда выручка составляла $88,3 млрд.

Квартальная операционная прибыль за год снизилась на 11,1%, до $23,4 млрд долларов, а чистая упала с $20,1 млрд до $19,97 млрд. Доход от смартфонов снизился на 15%, до $51,98 млрд. При этом продажи за пределами США обеспечили 62% дохода.

В качестве причин падения технологический гигант указывает поздний запуск iPhone XR и плохой спрос «яблочные» смартфоны в Китае.

В остальных же категориях доходы производителя продолжают расти. По прогнозам в Купертино, во втором квартале 2019 финансового года, доход компании составит $55-$59 миллиардов, а валовая прибыль – 38%.

Положительным моментом является то, что доходы от продаж других гаджетов производителя выросли: выручка от продаж Mac поднялась на 9%, iPad – на 17%, прочих девайсов – на 33%, а сервисы выросли сразу на 19%, обеспечив Apple рекордные $10,9 млрд дохода.

Тим Кук обещает снизить цены

Несмотря на падение спроса на iPhone, Тим Кук до сих пор не признавал, что причиной этого, отчасти, может являться высокая цена на гаджеты. Тем не менее, глава Купертино принял решение снизить стоимость на iPhone в некоторых регионах за пределами США .

Стоимость iPhone снизится в тех странах, чья валюта значительно упала по отношению к доллару, что и повлекло за собой подорожание смартфонов. В каких именно странах снизят цену на гаджеты – неизвестно.