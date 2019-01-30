Apple отчиталась о падении продаж iPhone

Компания Apple выпустила новый отчет, в котором рассказала о продажах своих гаджетов. Да, она не стала приводить количество проданных устройств, но с точки зрения финансов отчитываться она обязана.

Как и следовало ожидать, продажи смартфонов iPhone не просто упали – они рухнули, притом так сильно, как никто не ожидал. По итогам четвертого квартала общая выручка Apple сократилась на 5 процентов, а продажи одних только Айфонов снизились на 15 процентов. Это самое крупное падение продаж за всю историю Apple, и Стив Джобс такого бы не допустил. Айфон, на секундочку – это сейчас главный продукт компании, именно он приносит ей больше всех денег, но цены на новинки оказались настолько высокими, что их попросту перестали покупать.

Многие остались на старых моделях, а кто-то и вовсе перещел на светлую сторону и стал пользоваться смартфонами на Android. Примечательно, что прочие гаджеты Apple, наоборот, показали рост: так, компьютеры Mac выросли на 9 процентов, продажи часов Watch и аксессуаров для дома – на 33 процента, а планшетов iPad – на 17 процентов. Исходя из этого, можно предположить, что новые Айфоны 2019 года будут сильно дешевле предшественников.

Максим Мишенев, MobileDevice


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