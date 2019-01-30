Apple утвердила окончательный дизайн iPhone XI

Инсайдер Стив Хеммерстоффер (@OnLeaks) рассекретил финальный дизайн iPhone. Смартфон должен обладать тройной камерой с горизонтальными модулями, расположенными по центру и с выделяющейся вспышкой по кромке центрального модуля.

iPhone XI

iPhone XI будет поставляться в классическом серебристом, золотистом и сером цвете, но к ним также добавиться и голубой вариант – из-за высокого спроса на iPhone XR этой расцветки.

iPhone циклоп

Из характеристик мы знаем, что iPhone XI получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Super Retina HD (с меньшим вырезом на экране), аккумулятор на 4000 мАч, порт USB Type-C вместо Lightning и защиту по стандарту IP68. Поддержки 5G пока не предвидится.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Xiaomi анонсирует 5G-версию Xiaomi Mi Mix 3 на MWC 2019Xiaomi анонсирует 5G-версию Xiaomi Mi Mix 3 на MWC 2019
Технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+ получат 18 смартфоновТехнологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+ получат 18 смартфонов
Motorola готовит раскладывающийся гибкий планшетMotorola готовит раскладывающийся гибкий планшет
Китайцы показали керамический смартфон без зарядки, сим-карты и динамикаКитайцы показали керамический смартфон без зарядки, сим-карты и динамика
Nokia 1 Plus: первая информация о новом самом доступном смартфоне HMD GlobalNokia 1 Plus: первая информация о новом самом доступном смартфоне HMD Global
Блок рекламы


Похожие новости
Apple заплатила $120 млрд разработчикам приложений для iOSApple заплатила $120 млрд разработчикам приложений для iOS
Apple готовит платную подписку на игры для iPhoneApple готовит платную подписку на игры для iPhone
Продажи iPhone скоро вернутся на прежний уровеньПродажи iPhone скоро вернутся на прежний уровень
Новые недорогие Apple iPad не получат Face IDНовые недорогие Apple iPad не получат Face ID
iPhone XR продаётся лучше, чем XS и XS Max вместе взятыеiPhone XR продаётся лучше, чем XS и XS Max вместе взятые
Apple обновила прошивки iPhone, iPad и Apple WatchApple обновила прошивки iPhone, iPad и Apple Watch
iPhone XR 2019 станет последним смартфоном Apple с LCD-дисплеемiPhone XR 2019 станет последним смартфоном Apple с LCD-дисплеем
Apple урегулировала спор с Valencell, обвинившей её в краже технологии для Apple WatchApple урегулировала спор с Valencell, обвинившей её в краже технологии для Apple Watch
LG G8: дизайн флагмана полностью раскрылиLG G8: дизайн флагмана полностью раскрыли
iPhone XI Max получит поддержку беспроводной зарядки 15 Вт и экран 120 ГцiPhone XI Max получит поддержку беспроводной зарядки 15 Вт и экран 120 Гц
Последние новости
Подгружаем последние новости