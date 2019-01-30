Apple утвердила окончательный дизайн iPhone XI

Инсайдер Стив Хеммерстоффер (@OnLeaks) рассекретил финальный дизайн iPhone. Смартфон должен обладать тройной камерой с горизонтальными модулями, расположенными по центру и с выделяющейся вспышкой по кромке центрального модуля.
iPhone XI будет поставляться в классическом серебристом, золотистом и сером цвете, но к ним также добавиться и голубой вариант – из-за высокого спроса на iPhone XR этой расцветки.
Из характеристик мы знаем, что iPhone XI получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Super Retina HD (с меньшим вырезом на экране), аккумулятор на 4000 мАч, порт USB Type-C вместо Lightning и защиту по стандарту IP68. Поддержки 5G пока не предвидится.