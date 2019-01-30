Xiaomi представит 15 февраля смартфон Redmi X с подэкранным сканером отпечатков

В китайской социальной сети Weibo был обнародован постер с грядущим, пока что официально не представленным смартфоном Xiaomi Redmi X.
Помимо названия смартфона указана дата анонса смартфона (15 февраля), а также главная особенность устройства – интегрированный в дисплей дактилоскопический датчик.
Согласно слухам, Redmi X станет развитием Redmi Note 7, который оснащен сканером отпечатков пальцев на тыльной панели. Аппаратной платформой, вероятно, выступит чипсет Qualcomm Snapdragon 710. Помимо этого, смартфон может получить 48-Мп камеру, как и у Redmi Note 7.