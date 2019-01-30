Следующий смартфон Redmi может получить более ёмкий аккмулятор

Лу Вайбинг, вице-президент Xiaomi Group и генеральный менеджер бренда Redmi, организовал опрос для фанатов Redmi, в котором спрашивал чем руководствуются пользователи при выборе мобильных телефонов для своих родителей.

Как оказалось, для поклонников Redmi наиболее важными в мобильном устройстве является емкость аккумулятора и доступная цена. Как сообщил Лу Вайбинг, результаты данного опроса будут учитываться в разработке следующего аппарата Redmi. Подробности о новом смартфоне вице-президент Xiaomi не раскрыл.