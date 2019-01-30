Следующий смартфон Redmi может получить более ёмкий аккмулятор

Лу Вайбинг, вице-президент Xiaomi Group и генеральный менеджер бренда Redmi, организовал опрос для фанатов Redmi, в котором спрашивал чем руководствуются пользователи при выборе мобильных телефонов для своих родителей.

Redmi Note 7

Как оказалось, для поклонников Redmi наиболее важными в мобильном устройстве является емкость аккумулятора и доступная цена. Как сообщил Лу Вайбинг, результаты данного опроса будут учитываться в разработке следующего аппарата Redmi. Подробности о новом смартфоне вице-президент Xiaomi не раскрыл.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Xiaomi анонсирует 5G-версию Xiaomi Mi Mix 3 на MWC 2019Xiaomi анонсирует 5G-версию Xiaomi Mi Mix 3 на MWC 2019
Технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+ получат 18 смартфоновТехнологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+ получат 18 смартфонов
Motorola готовит раскладывающийся гибкий планшетMotorola готовит раскладывающийся гибкий планшет
Китайцы показали керамический смартфон без зарядки, сим-карты и динамикаКитайцы показали керамический смартфон без зарядки, сим-карты и динамика
Nokia 1 Plus: первая информация о новом самом доступном смартфоне HMD GlobalNokia 1 Plus: первая информация о новом самом доступном смартфоне HMD Global
Блок рекламы


Похожие новости
Xiaomi Redmi Go за €80 и батареей на 3000 мАч представлен официальноXiaomi Redmi Go за €80 и батареей на 3000 мАч представлен официально
Samsung может внедрить 25-кратный зум в свои мобильные камерыSamsung может внедрить 25-кратный зум в свои мобильные камеры
Характеристики, цвета и сроки выпуска смартфонов Galaxy S10 подтверждены представителем SamsungХарактеристики, цвета и сроки выпуска смартфонов Galaxy S10 подтверждены представителем Samsung
Bluetooth 5.1 сможет определять положение объектов до сантиметраBluetooth 5.1 сможет определять положение объектов до сантиметра
Президент Honor раскритиковал гибкие смартфоныПрезидент Honor раскритиковал гибкие смартфоны
Samsung представила доступные смартфоны Galaxy M10 и M20Samsung представила доступные смартфоны Galaxy M10 и M20
Раскрыто оснащение смартфона Vivo X25 с выдвижной камеройРаскрыто оснащение смартфона Vivo X25 с выдвижной камерой
Intel готовит гибкий смартфон под управлением WindowsIntel готовит гибкий смартфон под управлением Windows
Huawei рассчитывает стать крупнейшим поставщиком смартфонов не позднее 2020 годаHuawei рассчитывает стать крупнейшим поставщиком смартфонов не позднее 2020 года
Смартфон LG G8 ThinQ показался на первом пресс-рендереСмартфон LG G8 ThinQ показался на первом пресс-рендере
Последние новости
Подгружаем последние новости