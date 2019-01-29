Apple готовит платную подписку на игры для iPhone

Apple рассматривает с разработчиками программного обеспечения реализацию игрового сервиса с подпиской – сообщает ресурс Cheddar, ссылаясь на пять неназванных компетентных источников.

iPhone games

Сервис представит собой «Netflix для игр» – при оформлении подписки на месяц становятся доступны определённые игры. Стоимость подписки и списки предлагаемых игры пока что остаются неизвестными. Заметим, что на сегодня в App Store доступно большое количество игр для устройств на iOS (iPhone, iPad, и iPod touch), macOS, а также Apple TV.

Apple завершила обсуждения сервиса для подписки на игры ещё во II половине 2018 года, однако на данный момент его судьба остается неясна, нельзя исключить и вовсе вероятность отмены проекта.




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