Продажи iPhone скоро вернутся на прежний уровень

Аналитик Apple Минг-Чи Куо выпустил заметку для инвесторов, касающуюся недавнего снижения поставок iPhone. По словам Куо, плохие времена для «яблочного» производителя совсем скоро останутся в прошлом.

iPhone

Ссылаясь на более низкий, чем ожидалось, спрос на iPhone 2018 в Китае и на развивающихся рынках, Минг сократил свой прогноз поставок iPhone на первый квартал 2019 года с 38–42 миллионов единиц до 36–38 миллионов единиц. Однако со второго квартала (апрель-июнь) аналитик ожидает, что объём поставок составит 34–37 миллионов iPhone, что превышает ожидания в 30–35 миллионов от Wall Street.

Таким образом, снижение поставок iPhone во втором квартале текущего года составит 14%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Тогда как в первом квартале эта цифра достигала 29%. Ко второму полугодию 2019 года ожидается, что спрос на iPhone в Китае возрастёт, и объём поставок «яблочных» гаджетов останется на прежнем уровне, что и в аналогичном периоде прошлого года.

Согласно ожиданиям Минг Чи-Куо, за весь 2019 год Купертино отгрузит 188-192 миллионов iPhone.


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