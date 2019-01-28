Intel готовит гибкий смартфон под управлением Windows

Согласно новому патенту, американская компания Intel работает над своим первым складным смартфоном.

В документе говорится о складном устройстве, которое разворачивается в большой планшет, и обладает тремя дисплейными панелями. В патенте демонстрируются разные режимы работы устройства.

В сложенном состоянии аппарат выглядит как смартфон. В разложенном состоянии аппарат превращается в большой планшет, который можно использовать в качестве мобильной рабочей станции. В качестве операционной системы Intel будет использовать не Android, а Windows.

Стоит отметить, что складное устройство от Intel будет складываться не только во внутрь, но и наружу. Использование трех частей дисплея имеет одно преимущество: вы можете сложить экраны «призмой», похожей на обложку Smart Cover для iPad .

Кроме того, смартфон Intel будет оснащен стилусом, похожим на S Pen. Для хранения стилуса производитель предусмотрел оригинальный карман, который при складывании будет фиксироваться дисплейными панелями.