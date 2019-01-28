Intel готовит гибкий смартфон под управлением Windows

Согласно новому патенту, американская компания Intel работает над своим первым складным смартфоном.

Гибкий смартфон Intel

В документе говорится о складном устройстве, которое разворачивается в большой планшет, и обладает тремя дисплейными панелями. В патенте демонстрируются разные режимы работы устройства.

В сложенном состоянии аппарат выглядит как смартфон. В разложенном состоянии аппарат превращается в большой планшет, который можно использовать в качестве мобильной рабочей станции. В качестве операционной системы Intel будет использовать не Android, а Windows.

Гибкий смартфон Intel
Гибкий смартфон Intel
Гибкий смартфон Intel
Гибкий смартфон Intel
Гибкий смартфон Intel
Гибкий смартфон Intel

Стоит отметить, что складное устройство от Intel будет складываться не только во внутрь, но и наружу. Использование трех частей дисплея имеет одно преимущество: вы можете сложить экраны «призмой», похожей на обложку Smart Cover для iPad.

Кроме того, смартфон Intel будет оснащен стилусом, похожим на S Pen. Для хранения стилуса производитель предусмотрел оригинальный карман, который при складывании будет фиксироваться дисплейными панелями.

Когда описанное в патенте складное устройство Intel появится на мобильном рынке – неизвестно.




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