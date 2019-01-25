iPhone XR продаётся лучше, чем XS и XS Max вместе взятые

Согласно данным исследовательской компании Consumer Intelligence Research Partners, iPhone XR был самым продаваемым iPhone в США в праздничный сезон.
Доля проданных iPhone XR в четвертом квартале 2018 составила 39% от всех реализованных смартфонов «яблочного» производителя в этот период. Доля же проданных iPhone XS и XS Max, в совокупности, достигла лишь 26%.
Общая доля реализованных iPhone XR, XS и XS Max, во время праздников, составила 65%. В прошлом году, в этот же период, общие продажи iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X достигли лишь 61%.
Несмотря на то, что по отчетам iPhone XR продается хорошо, все же продажи гаджета не оправдали ожиданий Apple, по крайней мере, в некоторых регионах мира. Из-за слабых продаж iPhone в Китае, производителю пришлось снизить свой прогноз выручки за первый финансовый квартал 2019 года, а также сократить производство iPhone XR, iPhone XS, и iPhone XS Max в период с января по март этого года.