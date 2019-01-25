Motorola готовит смартфон без физических кнопок

На сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) был опубликован новый патент от компании Lenovo, владеющей правами на бренд Motorola. В документе описывается смартфон, лишенный физических клавиш.

Motorola

На боковых гранях, описываемого в патенте гаджета, вместо аппаратных кнопок разместятся сенсорные клавиши, реагирующие на силу нажатия. В зависимости от выполняемых функций меняется и сила давления.

Motorola

В настоящее время нет официального подтверждения того, что производитель ведет разработку аппарата без физических клавиш. Возможно в будущем, Lenovo выпустит смартфон с сенсорным клавишами управления либо же другое устройство с такой технологией.


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