Motorola готовит смартфон без физических кнопок

На сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) был опубликован новый патент от компании Lenovo, владеющей правами на бренд Motorola. В документе описывается смартфон, лишенный физических клавиш.

На боковых гранях, описываемого в патенте гаджета, вместо аппаратных кнопок разместятся сенсорные клавиши, реагирующие на силу нажатия. В зависимости от выполняемых функций меняется и сила давления.

В настоящее время нет официального подтверждения того, что производитель ведет разработку аппарата без физических клавиш. Возможно в будущем, Lenovo выпустит смартфон с сенсорным клавишами управления либо же другое устройство с такой технологией.