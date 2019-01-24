Рассекречен бюджетный смартфон Xiaomi Redmi Go: экран HD и чип Snapdragon 425

Рассекречен бюджетный смартфон Xiaomi Redmi Go: экран HD и чип Snapdragon 425

Не так давно мы сообщали, что китайская компания Xiaomi готовит свой первый смартфон на платформе Android Go. И вот теперь сетевые источники раскрыли технические характеристики и облик этого устройства.

Бюджетный аппарат фигурирует под именем Redmi Go. Ранее ходили слухи, что новинка будет поставляться с системой Android 9.0 Pie Go Edition, но свежие данные указывают на применение Android 8.1 Oreo Go Edition.

«Сердце» смартфона — процессор Qualcomm Snapdragon 425. Этот чип содержит четыре вычислительных ядра ARM Cortex-A53 с частотой 1,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 308 и сотовый модем X6 LTE. Объём оперативной памяти составляет только 1 Гбайт.

Экран имеет размер 5 дюймов по диагонали и обладает разрешением HD (1280 ? 720 точек). Спереди располагается 5-мегапиксельная камера, сзади — 8-мегапиксельная.

Рассекречен бюджетный смартфон Xiaomi Redmi Go: экран HD и чип Snapdragon 425

Оснащение включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.1, флеш-накопитель вместимостью 8 Гбайт и слот microSD. Габариты составляют 140,4 ? 70,1 ? 8,4 мм, вес — 137 граммов. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА·ч.

По всей видимости, анонс смартфона Redmi Go состоится в ближайшее время. Цена вряд ли превысит 100 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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