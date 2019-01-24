Смартфон без разъёмов и кнопок Vivo APEX 2019 появился на изображениях

В преддверии официального дебюта смартфона Vivo APEX 2019 в сети появились рекламные изображения, раскрывающие дизайн грядущей новинки.

Vivo APEX 2019

Vivo APEX 2019 выполнен в футуристической концепции с серебристо-зеркальной отделкой. Экран смартфона практически полностью занимает переднюю панель. Vivo утверждает, что отказался от всех видов физических клавиш. Кроме того нигде не видно селфи-камеры, возможно она расположится в выдвижном модуле. Громкоговоритель и дактилоскопический сканер будут интегрированы в экран смартфона.

На задней панели находится двойная основная камера с вертикальным расположением модулей. Под основной камерой расположится LED-вспышка.

Все подробности о Vivo APEX 2019 будут раскрыты 24 января в Пекине, где пройдет презентация нового смартфона.


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