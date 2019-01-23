Apple обновила прошивки iPhone, iPad и Apple Watch

Apple начала распространение финальной версии iOS 12.1.3. Новая сборка включает в себя исправление ошибок в iPhone, iPod и HomePods.
Обновление iOS 12.1.3 доступно для всех мобильных устройств с iOS 12.1.2 (iPhone) и iOS 12.1.1 (iPad) через приложение «Настройки».
iOS 12.1.3 исправляет следующие ошибки для iPhone или iPad:
- Устраняет проблему в Messages, которая может повлиять на прокрутку фотографий;
- Устраняет проблему, которая может вызвать искажение звука при использовании внешних устройств ввода звука на iPad Pro (2018);
- Решает проблему функциональности CarPlay, которые проявлялись в том, что iPhone XR, iPhone XS Max и iPhone XS постоянно теряли соединение с мультимедийной системой автомобиля.
iOS 12.1.3 исправляет следующие ошибки для HomePod:
- Исправляет проблему, которая может привести к перезапуску HomePod;
- Устраняет проблему, из-за которой Siri перестает слышать.
Для Apple Watch также вышло обновление watchOS 5.1.3, повышающее стабильность работы и исправляющее несколько багов.