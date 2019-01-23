Meizu Zero – монолитный смартфон без разъёмов, кнопок и динамиков

Китайская компания Meizu Technology представила необычный смартфон – Meizu Zero. Новинка стала первым мобильным устройством в мире без каких-либо отверстий: без кнопок, решеток динамиков, порта зарядки или даже слота для SIM-карты.

Meizu Zero

На боковых гранях Meizu Zero, где на традиционном телефоне размещались бы клавиши регулировки громкости и кнопки питания, имеются сенсорные ёмкостные панели, чувствительные к силе нажатия.

Дизайн и дисплей

Meizu Zero заключен в керамический корпус ONE PIECE Unibody, покрытый защитным стеклом 2.5D. Аппарат поставляется с 5,99-дюймовым AMOLED-дисплеем, со встроенным дактилоскопическим сканером. Смартфон защищён от воды/пыли по стандарту IP68 и может выдержать погружение на глубину до 2 метров на 30 минут.

Meizu Zero
Meizu Zero
Meizu Zero

Вместо обычных динамиков используется технология mSound 2.0, которая позволяет извлекать звук с помощью поверхности дисплея. Наушники придется подключать через интерфейс Bluetooth 5.0.

Зарядка

Порта для зарядки у Meizu Zero также нет. Вместо него компания реализована в смартфоне быструю беспроводную зарядку с выходной мощностью до 18 Вт.

Meizu Zero

SIM-карта

Meizu Zero поддерживает только e-SIM, все ещё мало используемую технологию, которая устраняет необходимость в физической SIM-карте.

Процессор, камеры

Meizu Zero базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 845 (впоследствии – Snapdragon 855) с оперативной памятью LPDDR4X, и поставляется с двойной основной камерой, включающей 16 Мп модуль Sony IMX380 и 12 Мп модуль IMX350. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп. Meizu Zero работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой Flyme 7.

Meizu Zero

Доступность

Дата начала продаж и стоимость Meizu Zero пока не объявлены.




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