Xiaomi показала на видео складной втрое смартфон

Президент и соучредитель Xiaomi Ли Бин (Lin Bin), в своём аккаунте в Weibo, продемонстрировал на видео первый складной смартфон компании с гибким дисплеем. Это первый в мире складывающийся втрое смартфон – другие подобные смартфоны сгибаются лишь пополам.

Xiaomi складной втрое смартфон

Ли Бин отметил, что при создании складного смартфона компании пришлось преодолеть ряд технических проблем, включая сложность с гибким покрытием экрана, самим дисплеем, механизмом складывания и адаптацией программной оболочки MIUI. В сложенном состоянии смартфон довольно компактен, но его точные размеры не объявлены.

 

 

Хотя на видео изображен лишь прототип, компания намерена выпустить устройство на рынок и выбирает для него название Mi Mix Flex или Mi Dual Flex. Официальный дебют смартфона, скорее всего, можно ожидать на пресс-конференции 24 февраля, к открытию выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.

О цене Mi Mix Flex ничего неизвестно. Отметим, что складному смартфону Samsung Galaxy F приписывают ценник в 2000 евро. Но Xiaomi, известная своими гуманными ценами, вряд ли сделает собственный смартфон столь дорогим.




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