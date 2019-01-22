iPhone XR 2019 станет последним смартфоном Apple с LCD-дисплеем

По сообщениям издания The Wall Street Journal, в следующем году Apple полностью откажется от жидкокристаллических дисплеев (LCD) в пользу OLED-панелей.

iPhone XR

На данный момент iPhone XR является единственной моделью производителя, которая до сих пор использует ЖК-дисплей. А это значит, что один из iPhone 2019, будет последним гаджетом с LCD-экраном.

С другой стороны, OLED-дисплеи позволят инженерам более гибко подходить к проектированию новый устройств за счет меньшей толщины данного типа матриц и возможностью частичного отключения пикселей. Возможно, iPhone 2020 будет обладать совершенно новым дизайном, кардинально отличающимся от прежних моделей производителя.

Переход с LCD- на OLED-дисплеи окажет негативное влияние на Japan Display, для которой ЖК-панели для iPhone составляют примерно половину дохода. Ранее компания объявила о планах в нынешнем году начать производство OLED-панелей. Однако Apple пока не разместила никаких заказов. На данный момент, Купертино полагается на OLED-панели от Samsung и LG.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Смартфон Galaxy S10 X с поддержкой 5G будет стоить от $1424Смартфон Galaxy S10 X с поддержкой 5G будет стоить от $1424
LG покажет складной смартфон на MWC 2019, но его экран не будет гибкимLG покажет складной смартфон на MWC 2019, но его экран не будет гибким
Huawei выдала фото с камеры Nikon за фото с Mate 20XHuawei выдала фото с камеры Nikon за фото с Mate 20X
Samsung проектирует недорогой планшет на платформе ExynosSamsung проектирует недорогой планшет на платформе Exynos
Xiaomi Mi 9 протестировали в AnTuTuXiaomi Mi 9 протестировали в AnTuTu
Блок рекламы


Похожие новости
10 ГБ ОЗУ в Android-флагманах станут нормой в 2019 году10 ГБ ОЗУ в Android-флагманах станут нормой в 2019 году
Apple урегулировала спор с Valencell, обвинившей её в краже технологии для Apple WatchApple урегулировала спор с Valencell, обвинившей её в краже технологии для Apple Watch
Motorola представит в феврале складной смартфон RAZR 2019 за $1500Motorola представит в феврале складной смартфон RAZR 2019 за $1500
Windows 10 Mobile «умрёт» 10 декабря 2019 годаWindows 10 Mobile «умрёт» 10 декабря 2019 года
iPhone XI Max получит поддержку беспроводной зарядки 15 Вт и экран 120 ГцiPhone XI Max получит поддержку беспроводной зарядки 15 Вт и экран 120 Гц
Apple уже работает над складным iPhoneApple уже работает над складным iPhone
LG покажет складной смартфон на MWC 2019, но его экран не будет гибкимLG покажет складной смартфон на MWC 2019, но его экран не будет гибким
Sony подтвердила презентацию смартфона Xperia XZ4 на MWC 2019Sony подтвердила презентацию смартфона Xperia XZ4 на MWC 2019
Обновлённый Motorola Razr со складным дисплеем может стоить больше, чем iPhone XS MaxОбновлённый Motorola Razr со складным дисплеем может стоить больше, чем iPhone XS Max
Qualcomm не смогла запретить продавать iPhone в ГерманииQualcomm не смогла запретить продавать iPhone в Германии
Последние новости
Подгружаем последние новости