iPhone XR 2019 станет последним смартфоном Apple с LCD-дисплеем

По сообщениям издания The Wall Street Journal, в следующем году Apple полностью откажется от жидкокристаллических дисплеев (LCD) в пользу OLED-панелей.

На данный момент iPhone XR является единственной моделью производителя, которая до сих пор использует ЖК-дисплей. А это значит, что один из iPhone 2019, будет последним гаджетом с LCD-экраном.

С другой стороны, OLED-дисплеи позволят инженерам более гибко подходить к проектированию новый устройств за счет меньшей толщины данного типа матриц и возможностью частичного отключения пикселей. Возможно, iPhone 2020 будет обладать совершенно новым дизайном, кардинально отличающимся от прежних моделей производителя.