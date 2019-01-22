iPhone XR 2019 станет последним смартфоном Apple с LCD-дисплеем

По сообщениям издания The Wall Street Journal, в следующем году Apple полностью откажется от жидкокристаллических дисплеев (LCD) в пользу OLED-панелей.
На данный момент iPhone XR является единственной моделью производителя, которая до сих пор использует ЖК-дисплей. А это значит, что один из iPhone 2019, будет последним гаджетом с LCD-экраном.
С другой стороны, OLED-дисплеи позволят инженерам более гибко подходить к проектированию новый устройств за счет меньшей толщины данного типа матриц и возможностью частичного отключения пикселей. Возможно, iPhone 2020 будет обладать совершенно новым дизайном, кардинально отличающимся от прежних моделей производителя.
Переход с LCD- на OLED-дисплеи окажет негативное влияние на Japan Display, для которой ЖК-панели для iPhone составляют примерно половину дохода. Ранее компания объявила о планах в нынешнем году начать производство OLED-панелей. Однако Apple пока не разместила никаких заказов. На данный момент, Купертино полагается на OLED-панели от Samsung и LG.