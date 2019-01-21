Дамский смартфон Samsung Galaxy A8s FE получил необычную окраску

Дамский смартфон Samsung Galaxy A8s FE получил необычную окраску

В декабре прошлого года дебютировал смартфон Samsung Galaxy A8s с «дырявым» экраном Infinity-O. И вот теперь южнокорейский гигант презентовал дамскую версию этого аппарата.

Модификация Galaxy A8s FE (Female Edition) выделяется необычным цветовым исполнением. Применена градиентная схема с переходом между золотистыми и розовыми тонами.

Смартфон оборудован 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 ? 1080 точек) и соотношением сторон 19,5:9. Основой служит процессор Qualcomm Snapdragon 710 с графикой Adreno 616.

Дамский смартфон Samsung Galaxy A8s FE получил необычную окраску

В отверстии в левом верхнем углу экрана располагается 24-мегапиксельная селфи-камера. Сзади установлена тройная основная камера, объединяющая датчики с 24 млн, 10 млн и 5 млн пикселей.

Поддерживается идентификация пользователей по отпечаткам пальцев: соответствующий сканер размещён на тыльной стороне аппарата.

В арсенале смартфона — 6/8 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт, модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C, чип NFC.

Дамский смартфон Samsung Galaxy A8s FE получил необычную окраску

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3400 мА·ч. Допускается установка двух SIM-карт. Размеры — 158,4 ? 74,9 ? 7,4 мм, вес — 173 грамма.

В продажу дамский аппарат Galaxy A8s FE поступит 14 февраля — в День святого Валентина (День всех влюбленных). Цена пока не раскрывается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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