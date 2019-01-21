Xiaomi выпустит этой зимой смартфон Redmi Go за $70

После успешного старта суббренда Xiaomi Redmi смартфоном Redmi Note 7 в ближайшие два месяца должны появиться ещё два новых смартфона Redmi – Redmi Note 7 Pro и Redmi Go.

Redmi Note 7

О Redmi Note 7 Pro уже известно практически всё – смартфон представляет собой улучшенную версию Redmi Note 7 с 48-Мп камерой на сенсоре Sony IMX568 и чипсетом Qualcomm Snapdragon 675. А вот выпуск Redmi Go является неожиданностью и информация о нём появилась впервые.

Redmi Go

Согласно источнику, Redmi Go будет работать под управлением «облегченной» ОС Android 9 Pie (Go edition). Смартфон получит 5,9-дюймовый дисплей и, предположительно, 1 ГБ ОЗУ. Таким образом, Redmi Go представит собой самое дешевое устройство бренда Redmi с предположительной стоимостью на уровне $50-70. Смартфон уже прошел сертификацию регуляторами США и Малайзии, а выйти он может после завершения празднования китайского Нового года во второй половине февраля.


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