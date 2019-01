Xiaomi выпустит этой зимой смартфон Redmi Go за $70

После успешного старта суббренда Xiaomi Redmi смартфоном Redmi Note 7 в ближайшие два месяца должны появиться ещё два новых смартфона Redmi – Redmi Note 7 Pro и Redmi Go.

О Redmi Note 7 Pro уже известно практически всё – смартфон представляет собой улучшенную версию Redmi Note 7 с 48-Мп камерой на сенсоре Sony IMX568 и чипсетом Qualcomm Snapdragon 675. А вот выпуск Redmi Go является неожиданностью и информация о нём появилась впервые.

Redmi Go