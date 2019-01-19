Недорогой смартфон Huawei Enjoy 9e показался на сайте регулятора

На сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) появилась информация о смартфоне Huawei MRD-AL00, который может выйти на коммерческий рынок под именем Enjoy 9e.

Обнародованные изображения говорят о том, что аппарат получит одинарную тыльную камеру. У устройства отсутствует видимый дактилоскопический сенсор — этот датчик, вероятно, попросту не предусмотрен ввиду того, что устройство относится к бюджетной категории.

Новинка, как отмечают сетевые источники, скорее всего, будет оборудована дисплеем формата HD+ с небольшим вырезом в верхней части (здесь расположится фронтальная камера).

Что касается аппаратной составляющей, то устройству приписывают наличие процессора MediaTek Helio P35. Этот чип содержит восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 с частотой 680 МГц. В состав изделия входит LTE-модем (Cat-7 DL / Cat-13 UL) с поддержкой режима Dual 4G VoLTE.

Появление сведений о смартфоне на сайте TENAA означает, что анонс новинки уже не за горами.



