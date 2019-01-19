Недорогой смартфон Huawei Enjoy 9e показался на сайте регулятора

Недорогой смартфон Huawei Enjoy 9e показался на сайте регулятора

На сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) появилась информация о смартфоне Huawei MRD-AL00, который может выйти на коммерческий рынок под именем Enjoy 9e.

Обнародованные изображения говорят о том, что аппарат получит одинарную тыльную камеру. У устройства отсутствует видимый дактилоскопический сенсор — этот датчик, вероятно, попросту не предусмотрен ввиду того, что устройство относится к бюджетной категории.

Новинка, как отмечают сетевые источники, скорее всего, будет оборудована дисплеем формата HD+ с небольшим вырезом в верхней части (здесь расположится фронтальная камера).

Недорогой смартфон Huawei Enjoy 9e показался на сайте регулятора

Что касается аппаратной составляющей, то устройству приписывают наличие процессора MediaTek Helio P35. Этот чип содержит восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 с частотой 680 МГц. В состав изделия входит LTE-модем (Cat-7 DL / Cat-13 UL) с поддержкой режима Dual 4G VoLTE.

Появление сведений о смартфоне на сайте TENAA означает, что анонс новинки уже не за горами.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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