iPhone XI Max получит поддержку беспроводной зарядки 15 Вт и экран 120 Гц

В китайской социальной сети Weibo появились новые подробности о грядущем iPhone 2019. Согласно информации, iPhone XI Max будет включать быструю беспроводную зарядку мощностью 15 Вт, скорость которой будет гораздо больше скорости нынешней беспроводной зарядки на 7,5 Вт.

iPhone XI

Также новинке приписывают дисплей с частотой обновления от 90 до 120 Гц. Apple уже использует дисплей ProMotion 120 Гц для iPad Pro, так что наличие подобного дисплея в iPhone XI Max вполне закономерно.

Помимо этого, одна из моделей iPhone 2019 получит тройную основную камеру, благодаря которой смартфон сможет делать фотографии с использованием 3-кратного оптического зума и эффектом размытия заднего фона. Ёмкость аккумулятора iPhone XI Max будет составлять 4000 мАч.

Отметим, что это всего лишь слухи и данная информация не подтверждена официально.


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