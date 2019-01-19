Apple уже работает над складным iPhone

В нынешнем году на мобильном рынке появятся складные смартфоны от компаний Samsung, LG и Huawei . Согласно отчету, опубликованному на mspoweruser.com, Apple ведет разработку подобного гаджета.

Однако «яблочный» производитель принял совершенно другой подход к созданию гибкого iPhone. Информацией поделился глава Samsung Design Innovation Center Федерико Казаленьо.

Если складной смартфон Samsung Galaxy F будет складываться внутрь, то телефон от Apple будет складываться наружу. Дизайн складывания наружу является более простым и дешевым, но корпус такого гаджета может оказаться более громоздким и менее привлекательным, чем смартфон, складывающийся внутрь.