Apple уже работает над складным iPhone

В нынешнем году на мобильном рынке появятся складные смартфоны от компаний Samsung, LG и Huawei. Согласно отчету, опубликованному на mspoweruser.com, Apple ведет разработку подобного гаджета.
Однако «яблочный» производитель принял совершенно другой подход к созданию гибкого iPhone. Информацией поделился глава Samsung Design Innovation Center Федерико Казаленьо.
Если складной смартфон Samsung Galaxy F будет складываться внутрь, то телефон от Apple будет складываться наружу. Дизайн складывания наружу является более простым и дешевым, но корпус такого гаджета может оказаться более громоздким и менее привлекательным, чем смартфон, складывающийся внутрь.
Первый складной смартфон Apple будет выпущен только в 2020 году.