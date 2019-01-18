LG выпустит модульный флагманский смартфон G8 ThinQ

Компания LG решила не брать пример с Samsung и не выпускать смартфон с гибким экраном, так что в G8 ThinQ этой функции не будет. Вместо этого она сделает смартфон модульным, правда, модуль для него выйдет всего лишь один.

По слухам, LG намерена выпустить G8 ThinQ в обычном моноблочном корпусе со специальным коннектором на одном из боков, к которому будет подключаться дополнительный экран. Тем самым смартфон можно будет превратить в планшет, но пока что сложно представить себе такую конструкцию. Быть может. Смартфон и экран будут соединяться при помощи гибкого кронштейна для удобства транспортировки, но, в любом случае, аналогов на рынке пока что нет.

Можно лишь вспомнить раскладушку ZTE Axon M, два экрана которой соединялись в один большой, что было очень удобно. LG G8 ThinQ будет анонсирован на MWC 2018 в Барселоне, где Samsung планирует показать финальную версию своего складного смартфона Galaxy F. Чья разработка окажется интереснее – узнаем чуть больше чем через месяц. По слухам, цена G8 ThinQ уже в наборе со вторым экраном составит $890 против $1800 за Galaxy F.

Максим Мишенев, MobileDevice


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