LG покажет складной смартфон на MWC 2019, но его экран не будет гибким

Похоже, что Samsung и Huawei не единственные производители, которые пытаются добиться успеха в индустрии складных смартфонов. Теперь и южнокорейская компания LG готовится представить свой складной аппарат на выставке Mobile World Congress 2019, которая состоится в следующем месяце.

Согласно информации, опубликованной южнокорейским изданием Naver, дисплей нового смартфона LG не будет сгибаться, а будет использоваться дополнительный дисплей для увеличения площади экрана.

Новинка может применяться в качестве обычного телефона, а при просмотре видео, например, можно подключить дополнительный дисплей. Корейские источники также сообщают, что новое устройство будет иметь «бесконтактный ввод», благодаря которому жесты будут распознаваться на расстоянии от 20 до 30 сантиметров.

Стоимость складного смартфона LG составит 1 млн вон ($890).