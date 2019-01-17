Qualcomm не смогла запретить продавать iPhone в Германии

Юридическое противостояние Qualcomm и Apple перекинулось в Германию. Воодушевленный победой в одном судебном процессе (Мюнхен) против продаж iPhone в Германии, чипмейкер подал второй иск против Apple о нарушении патентных прав но теперь уже в другом немецком городе. Однако региональный суд немецкого города Мангейм отклонил иск Qualcomm, признав его необоснованным.
В решении суда говорится, что Apple не нарушала патенты Qualcomm установкой чипов производителя в смартфоны iPhone. Qualcomm намерена обжаловать решение регионального суда Мангейма, и «защищать свои права против Apple во всем мире».
Напомним, в декабре прошлого года чипмейкер выиграл отдельное дело в Мюнхене, что позволило ему ввести в действие запрет на продажу старых iPhone в Германии. Apple намерена подать апелляцию на судебный запрет, в результате которого была вынуждена вывести из продажи в стране iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 и iPhone 8 Plus.