Смартфон Galaxy S10 X с поддержкой 5G будет стоить от $1424

На мероприятии Galaxy Unpacked 2019, которое пройдет 20 февраля, состоится официальный дебют новой линейки флагманов Samsung Galaxy S10. В данную серию войдут три смартфона: Galaxy S10, уменьшенная версия Galaxy S10 E, более крупная версия Galaxy S10 Plus. Также будет доступен и четвертый вариант – Galaxy S10 X с поддержкой 5G-сетей.

Изначально Galaxy S10 X поступит в продажу в Южной Корее, а позже станет доступен и в других регионах. Стоимость гаджета составит от 1,6 млн вон ($1424) до 1,8 млн вон ($1602). Galaxy S10 X будет обладать 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем, шестью камерами (4 на задней панели и 2 на лицевой панели), 10 ГБ ОЗУ, 1 ТБ ПЗУ и аккумулятором на 5000 мАч.

Самая дешевая версия из новой серии, Samsung Galaxy S10 E, в Южной Корее обойдется от 800 000 вон ($712) до 900 000 вон ($801).