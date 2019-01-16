Apple откажется от Lightning в пользу USB Type-C в iPhone 2019 и выпустит iPod touch 7-Gen

По сообщению японского ресурса Mac Otakara со ссылкой на цепочку производственных поставок,

все iPhone 2019 года получат разъём USB Type-C, вместо проприетарного Lightning. Примечательно, что различные слухи ранее неоднократно подтверждали скорый отказ от Lightning.

В том, что новые iPhone действительно получат USB Type-C, нет ничего удивительного. Ранее Apple уже перешла на новый тип портов в iPad Pro 2018 года, отказавшись от Lightning, а 12-дюймовый MacBook получил порт USB-C ещё весной 2015-го.

iPod touch 7-Gen

Также Mac Otakara сообщил, что Apple готовит iPod touch седьмого поколения. Источник не уточнил ни сроков выпуска, ни особенностей обновлённой модели iPod touch.