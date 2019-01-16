Apple откажется от Lightning в пользу USB Type-C в iPhone 2019 и выпустит iPod touch 7-Gen

По сообщению японского ресурса Mac Otakara со ссылкой на цепочку производственных поставок,
все iPhone 2019 года получат разъём USB Type-C, вместо проприетарного Lightning. Примечательно, что различные слухи ранее неоднократно подтверждали скорый отказ от Lightning.

iPhone-USB-C

В том, что новые iPhone действительно получат USB Type-C, нет ничего удивительного. Ранее Apple уже перешла на новый тип портов в iPad Pro 2018 года, отказавшись от Lightning, а 12-дюймовый MacBook получил порт USB-C ещё весной 2015-го.

iPod touch 7-Gen

Также Mac Otakara сообщил, что Apple готовит iPod touch седьмого поколения. Источник не уточнил ни сроков выпуска, ни особенностей обновлённой модели iPod touch.

Напомним, что iPod touch 6-Gen был представлен летом 2015 года. Плеер получил платформу Apple A8, 8-Мп камеру и 4-дюймовый экран разрешением 1136?640. Устройство до сих пор продаётся от $200 за версию с 32 ГБ памяти.


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