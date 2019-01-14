Samsung представит гибкий смартфон 20 февраля вместе с Galaxy S10

Компания Samsung, на парижской площади Согласия, выставила рекламные щиты, посвященные грядущему мероприятию Galaxy Unpacked 2019. В переводе с корейского на баннерах написано «Раскрывая будущее», что явно намекает на долгожданный анонс складного смартфона Samsung. Также в рекламном щите имеется и дата – 20 февраля.

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Это согласуется и с недавним докладом Wall Street Journal, в котором утверждалось, что первый складной телефон Samsung дебютирует на мероприятии Galaxy Unpacked. Помимо складного смартфона, на данном мероприятии будут представлены флагманские смартфоны из серии Galaxy S10. Samsung Galaxy Unpacked пройдет в Сан-Франциско 20 февраля этого года.

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