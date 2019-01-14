Vivo Z3i Standard Edition: смартфон с большим дисплеем Halo FullView
Китайская компания Vivo анонсировала смартфон Z3i Standard Edition среднего уровня, который будет предлагаться по ориентировочной цене 300 долларов США.
Аппарат оборудован экраном Halo FullView LCD размером 6,3 дюйма по диагонали. Применена панель с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+ (2280 ? 1080 точек). В небольшом вырезе в верхней части дисплея располагается 24-мегапиксельная селфи-камера с максимальной диафрагмой f/2,0.
Сзади установлена двойная камера с модулями на 16 млн пикселей (f/2,0) и 2 млн пикселей (f/2,4). Кроме того, в тыльной части корпуса располагается сканер отпечатков пальцев.
В смартфоне трудится процессор MediaTek Helio P60, который объединяет четыре ядра ARM Cortex-A73 и четыре ядра ARM Cortex-A53. Максимальная тактовая частота — 2,0 ГГц. Обработкой графики занят ускоритель ARM Mali-G72 MP3.
Аппарат располагает 6 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопителем вместимостью 128 Гбайт, слотом microSD, 3,5-миллиметровым гнездом для наушников, портом Micro-USB. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3315 мА·ч. Габариты составляют 156 ? 76 ? 8 мм, вес — 163,7 грамма.
На смартфон установлена операционная система Funtouch OS 4.5 на основе Android 8.1 Oreo.
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Mobile
14.01.2019 17:04