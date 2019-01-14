Vivo Z3i Standard Edition: смартфон с большим дисплеем Halo FullView

Китайская компания Vivo анонсировала смартфон Z3i Standard Edition среднего уровня, который будет предлагаться по ориентировочной цене 300 долларов США .

Аппарат оборудован экраном Halo FullView LCD размером 6,3 дюйма по диагонали. Применена панель с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+ (2280 ? 1080 точек). В небольшом вырезе в верхней части дисплея располагается 24-мегапиксельная селфи-камера с максимальной диафрагмой f/2,0.

Сзади установлена двойная камера с модулями на 16 млн пикселей (f/2,0) и 2 млн пикселей (f/2,4). Кроме того, в тыльной части корпуса располагается сканер отпечатков пальцев.

В смартфоне трудится процессор MediaTek Helio P60, который объединяет четыре ядра ARM Cortex-A73 и четыре ядра ARM Cortex-A53. Максимальная тактовая частота — 2,0 ГГц. Обработкой графики занят ускоритель ARM Mali-G72 MP3.

Аппарат располагает 6 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопителем вместимостью 128 Гбайт, слотом microSD, 3,5-миллиметровым гнездом для наушников, портом Micro-USB. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3315 мА·ч. Габариты составляют 156 ? 76 ? 8 мм, вес — 163,7 грамма.

На смартфон установлена операционная система Funtouch OS 4.5 на основе Android 8.1 Oreo.



