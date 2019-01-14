Безрамочный смартфон OnePlus 7 появился на фото

В китайской социальной сети появилась инсайдерская фотография нового флагмана OnePlus 7 от компании BBK Electronics, которая выпускает смартфоны под брендами OnePlus, Oppo и Vivo. Ключевой особенностью гаджета должен стать полностью безрамочный экран с отсутствием каких-либо вырезов или отверстий.

На изображение наряду с будущим флагманом OnePlus 7 (слева), приводят сравнение с текущим представителем линейки, моделью OnePlus 6T (справа). Оба устройства заключены в специальные пластиковом чехлы, скрывающие их внешний вид. Впрочем, у устройства слева можно отметить тонкие рамки и отсутствие любых вырезов под фронтальную камеру. При этом видно, что чехол имеет пустое пространство сверху с парой отверстий.

Предполагается, что OnePlus 7 получит выдвижную фронтальную камеру, подобно Xiaomi Mi Mix 3 или Honor Magic 2. За счёт конструкции слайдера всю фронтальную часть девайса занимает лишь экран, а датчики и сенсоры наряду с селфи-камерой находятся в выдвигающийся части смартфона.

Ожидаемое время выхода смартфона на рынок – май или июнь 2019 года.