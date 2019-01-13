Смартфон Redmi Note 7 оказался защищённым от попадания воды и пыли

Смартфон Redmi Note 7 оказался защищённым от попадания воды и пыли

Всего пару дней назад бренд Redmi, принадлежащий компании Xiaomi, анонсировал смартфон Redmi Note 7. Представляя новинку, компания не упомянула одну его важную особенность — порты и кнопки Redmi Note 7 имеют водонепроницаемые уплотнения.

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) отдельно упомянул об этом в социальной сети Weibo, рассказывая о высоком качестве сборки телефона.

По его словам, команда инженеров приложила немало усилий для разработки водонепроницаемых уплотнений для всех уязвимых мест телефона — лотка для SIM-карты, порта USB-C, 3,5-мм аудиоразъёма, кнопок, а также модуля камеры. Кроме того, на динамике имеется защитная мембрана.

Смартфон Redmi Note 7 оказался защищённым от попадания воды и пыли

Лэй Цзюнь рассказал, что несмотря на невысокую стоимость, Redmi Note 7 прошёл такую же проверку на качество, что и флагманские модели Xiaomi. Подтверждая это, компания продлила стандартный срок гарантии на смартфон в Китае с 12 до 18 месяцев.

Хотя Redmi Note 7 не сертифицирован согласно критериям международного стандарта International Protection Rating по степени защиты устройств (IP), но он, вероятно, с успехом выдержит попадание водяных брызг, случайные падения в воду и повседневное использование в умеренно запылённой среде.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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