iPhone с тройной камерой подтверждён WSJ

В ежедневной газете The Wall Street Journal появилась инсайдерская информация о модельном ряде смартфонов Apple iPhone 2019 года, который будет состоять из трёх устройств, как и модели 2018 года, – двух флагманов с OLED-дисплеями (наследники iPhone Xs и iPhone Xs Max) и тройной основной камерой, а также одного доступного смартфона с LCD (преемник iPhone Xr) и двойной камерой.

Особенности новых iPhone

Рендерные снимки флагманских iPhone с тройной основной камерой были обнародованы в сети, а авторитетное издание The Wall Street Journal уже подтвердило достоверность слухов. По утверждениям экспертов, расширеный функционал камеры выступит отличительной особенностью новых флагманских смартфонов Apple iPhone 2019 года. Помимо этого, весь модельный ряд может лишиться технологии определения силы нажатия 3D Touch.

Также по некоторым данным, смартфоны iPhone 2019 будут поддерживать новейший стандарт Wi-Fi 6, который позволит повысить скорость до 40%.

Название и разработка новых iPhone

Названия моделей iPhone 2019 года пока что остаются неизвестными, официальная информация должна появиться только осенью. Также сообщается, что работа над новыми iPhone уже находится на завершающей стадии, а над iPhone 2020 года находится на этапе концептуального развития.