Apple снижает производство новых iPhone ещё на 10%

После того, как Apple пересмотрела квартальный прогноз продаж своих смартфонов, объём производства гаджетов на январь-март 2019 года сокращается на 10%.

Apple iPhone Xr

Apple уже уведомила поставщиков о сокращении заказов на iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr в первом квартале текущего года. Изначально, в Купертино предполагали реализовать с января по март 48 миллионов гаджетов. Однако из-за плохого спроса на iPhone 2018, план был сокращен до 43 миллионов, теперь же – до 40 миллионов (то есть ещё на 10%).

С 52,2 миллионов устройств, проданных в первом квартале 2018, в годовом исчислении, производство гаджетов сократилось на 20%. Однако в ценовом исчислении количество будет другим.

Тим Кук в интервью CNBC признал, что Apple пострадала от экономического кризиса в Китае. Генеральный директор Apple также заявил, что он по-прежнему с оптимизмом смотрит на разрешение торгового спора между США и Китаем.


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