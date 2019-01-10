Защищенный смартфон Poptel P60 доказал свою надежность

Компания Poptel анонсировала новый смартфон P60 из сегмента защищенных, на что указывает его суровый дизайн. Данный моноблок позиционируется как сверхнадежный, и производитель может это доказать – существует видеозапись, на которой запечатлены все испытания, которым подвергался смартфон во время теста.



Ролик с Poptel P60 в главной роли можно посмотреть на YouTube. Смартфон роняли с высоты до 5 метров на твердую поверхность, стирали, поливали водой и, в целом, всячески издевались над ним, но он с честью выдержал все трудности. Отдельно отметим, что его USB-порт тоже защищен от попадания воды, и при этом ему не нужна специальная резиновая заглушка. Poptel P60 защищен по стандарту IP68, на его экране Full HD+ с диагональю 5,7 дюйма установлено стекло Gorilla Glass.

Смартфон поставляется с двойной фотокамерой 16+5 Мп с искусственным интеллектом, памятью 6 Гб RAM и 128 Гб ROM, процессором MediaTek Helio P23 и модулем NFC . P60 работает на базе ОС Android 8.1 Oreo с фирменной кастомизируемой оболочкой. На странице Poptel в сети Facebook вы можете принять участие в розыгрыше и получить свой P60 абсолютно бесплатно, а по этому адресу смартфон будет доступен с 6-процентной скидкой по промо-коду «R3WJ4RIH».