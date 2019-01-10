Смартфон Xiaomi Cepheus с 6 ГБ ОЗУ и SoC Snapdragon 855 протестировали в Geekbench

Неизвестный смартфон от компании Xiaomi под кодовым названием Cepheus был замечен в базе данных бенчмарка Geekbench.

Согласно данным, грядущая новинка получит новейший 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855 и 6 ГБ оперативной памяти. В качестве программного обеспечения будет использоваться Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10.

Смартфон под кодовым названием Xiaomi Cepheus набрал в одноядерном тестировании 3475 баллов, а в многоядерном тестировании – 10872 баллов.

Ожидается, что в этом году Xiaomi выпустит не менее трех телефонов на основе Snapdragon 855, включая Xiaomi Mi MIX 3 5G, Mi 9 и Mi MIX 4. Возможно, что телефон Cepheus может быть Mi 9 или же Mi MIX 4.