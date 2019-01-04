Huawei оштрафовала сотрудников, опубликовавших в Твиттере поздравление с Новым годом через iPhone

Китайская компания Huawei опубликовала новогоднее поздравление для своих подписчиков в Twitter через iPhone. Твит был быстро удален, однако скриншоты распространились по социальным сетям.

Старший корпоративный вице-президент Huawei и директор правления Чен Лифанг во внутреннем отчете заявил, что «инцидент нанес огромный ущерб бренду Huawei ».

Как заявляет Лифанг, для публикации постов в Твиттере Huawei наняла аутсорсинговое агентство Sapient, которое предоставила SMM-специалистов китайскому производителю. Но в Новый год сотрудники Sapient испытывали трудности с подключением к VPN (Твиттер в Китае заблокирован), поэтому они вынуждены были использовать личный iPhone с роуминговой SIM-картой, чтобы вовремя опубликовать новогоднее поздравление.