Huawei оштрафовала сотрудников, опубликовавших в Твиттере поздравление с Новым годом через iPhone

Китайская компания Huawei опубликовала новогоднее поздравление для своих подписчиков в Twitter через iPhone. Твит был быстро удален, однако скриншоты распространились по социальным сетям.

Twitter-for-iPhone

Старший корпоративный вице-президент Huawei и директор правления Чен Лифанг во внутреннем отчете заявил, что «инцидент нанес огромный ущерб бренду Huawei».

Как заявляет Лифанг, для публикации постов в Твиттере Huawei наняла аутсорсинговое агентство Sapient, которое предоставила SMM-специалистов китайскому производителю. Но в Новый год сотрудники Sapient испытывали трудности с подключением к VPN (Твиттер в Китае заблокирован), поэтому они вынуждены были использовать личный iPhone с роуминговой SIM-картой, чтобы вовремя опубликовать новогоднее поздравление.

Huawei-iPhone

Руководство Huawei сурово наказало сотрудников, допустивших такую оплошность. Были понижены в должности два ответственных сотрудника, а их месячная заработная плата уменьшена на 5000 юаней ($728,27). Директора по цифровому маркетингу Huawei также понизили в должности, а его зарплату не будут повышать целый год.


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