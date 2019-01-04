Huawei может оснастить флагманский смартфон пентакамерой

Мы уже неоднократно сообщали, что в текущем году ожидается анонс уникального смартфона Nokia 9 PureView, оснащённого тыльной камерой с пятью оптическими модулями. Как теперь пишут сетевые источники, пентакамеру может получить и флагманский смартфон Huawei .

Дело в том, что Huawei направила в Государственное ведомство интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) патентную заявку на новый защитный чехол для смартфона. Этот футляр, как можно видеть на изображениях, имеет очень большой вырез для тыльной камеры.

Наблюдатели полагают, что столь крупный блок камеры может вполне объединять пять оптических модулей и дополнительный модуль светодиодной вспышки. Эти элементы будут выполнены в виде матрицы 2 ? 3.

Кроме того, изображения футляра указывают на наличие стандартного 3,5-миллиметрового аудиоразъёма.

Описанную конструкцию, предположительно, может получить мощный аппарат Mate 30 Pro, который придёт на смену модели Mate 20 Pro, оснащённой тройной камерой. Компания Huawei обнародованную информацию не комментирует.



