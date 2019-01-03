Huawei представила смартфон на Android Go за $118

Huawei анонсировала свой второй смартфон программы Android Go под названием Huawei Y5 Lite. Новинка получила спецификации начального уровня.

Huawei Y5 Lite

Дисплей

Huawei Y5 Lite оснащен 5,45-дюймовым IPS дисплеем FullView с разрешением 1440?720 пикселей и соотношением сторон 18:9.

Аппаратная основа

Производительность гаджета обеспечивает 4-ядерный процессор MediaTek MT6739 в тандеме с 1 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составляет 16 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами до 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигает 3020 мАч.

Камеры

На задней панели имеется 8-мегапиксельная основная камера с апертурой f/2.0, автофокусом и светодиодной вспышкой. Спереди – 5-мегапиксельная фронтальная камера с апертурой f/2.2 и однотонной светодиодной вспышкой.

Y5 Lite

Другое

Также стоит отметить поддержку двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS, и наличие 3,5-мм аудио-разъема. Поддерживается автоматическая регулировка громкости телефонного звонка. Габариты гаджета: 146,5?70,9?8,3 мм, вес – 142 граммов. В качестве ПО используется Android Oreo Go Edition.

Доступность, цена

С сегодняшнего дня Huawei Y5 Lite доступен в Пакистане. Устройство предлагается в двух цветовых вариантах: черном и синем. Стоимость новинки составляет 16 500 PKR ($117,98). Когда новинка выйдет на международный рынок пока неизвестно.


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