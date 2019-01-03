Xiaomi представит 10 января смартфон Redmi с камерой на 48 Мп и превратит Redmi в самостоятельный бренд

Ещё в декабре прошлого года мы сообщали, что компания Xiaomi готовит к выпуску смартфон под брендом Redmi с 48-мегапиксельной основной камерой. Сегодня эта информация подтверждена официально.

В китайской социальной сети Weibo появилось тизерное изображение с надписью «Redmi» и датой выпуска – 10 января. На тизере не указано название грядущей новинки, но тень под словом «Redmi» раскрывает, что смартфон будет поставляться с камерой на 48 Мп.

Помимо этого, под изображением имеется надпись, которая гласит, что Redmi станет независимым брендом. Предположительно, смартфон, который будет представлен 10 января, и получит название Redmi 7 Pro или Redmi Pro 2.

Причина отделения Redmi

Причина разделения брендов Mi и Redmi кроется в позиционировании устройств: торговая марка Redmi изначально создавалась для бюджетных моделей, а Mi – для флагманов. Кроме того, эти бренды отличаются моделями распространения: Redmi предлагаются в большинстве стран через интернет-магазины, тогда как Mi-смартфоны продаются в розничной сети Xiaomi.