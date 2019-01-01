Huawei Y7 Pro 2019: смартфон с 6,26-дюймовым дисплеем и аккумулятором на 4000 мАч за $170

Huawei представила новый бюджетный смартфон Y7 Pro 2019 с большим дисплеем, ёмким аккумулятором и двойной камерой за $170.

Huawei Y7 Pro 2019

Huawei Y7 Pro 2019 по характеристикам соответствует Huawei Y7 2019, информация о котором была опубликована пару дней назад, поэтому можно предположить, что это одно и то же устройство.

Характеристики

Huawei Y7 Pro 2019 оснащен 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением 1520?720 пикселей, соотношение сторон 19,5:9, каплевидным вырезом, а также защитным 2.5D-стеклом.

Huawei Y7 Pro 2019
Huawei Y7 Pro 2019
Huawei Y7 Pro 2019

Huawei Y7 Pro 2019 построен на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 450, объем ОЗУ составляет 3 ГБ, а ПЗУ – 32 ГБ с возможностью расширения карточками памяти объемом до 512 ГБ. Фотовозможности представлены двойной основной камерой на 13 и 2 Мп и фронтальной 16-Мп камерой.

Huawei Y7 Pro 2019

Работать смартфон будет под управлением ОС Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой EMUI 8.2. Автономную работу обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Новинка будет предлагаться в двух цветовых вариациях – Aurora Blue и Black.


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