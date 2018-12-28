Honor V20: смартфон с «дырявым» экраном, мощной камерой и чипом Kirin 980

Honor V20: смартфон с «дырявым» экраном, мощной камерой и чипом Kirin 980

Бренд Honor, принадлежащий компании Huawei, как и было обещано, представил сегодня производительный смартфон V20 (View 20) под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной надстройкой EMUI 9.

Новинка получила безрамочный дисплей All-View с отверстием в верхнем левом углу: здесь располагается селфи-камера с 25-мегапиксельной матрицей. Экран имеет размер 6,4 дюйма по диагонали и обладает разрешением 2310 ? 1080 точек (формат Full HD+).

В аппарате задействован фирменный процессор Kirin 980, который содержит восемь вычислительных ядер: это дуэт ARM Cortex-A76 с тактовой частотой 2,6 ГГц, дуэт ARM Cortex-A76 с частотой 1,96 ГГц и квартет ARM Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. Обработкой графики занят ускоритель ARM Mali-G76. В состав чипа входят два нейропроцессорных блока NPU, которые отвечают за ускорение выполнения операций, связанных с искусственным интеллектом и машинным обучением.

Honor V20: смартфон с «дырявым» экраном, мощной камерой и чипом Kirin 980

Покупатели смогут выбирать между тремя версиями Honor V20. Младшая несёт на борту 6 Гбайт оперативной памяти, а вместимость накопителя составляет 128 Гбайт. Старшие модификации снабжены 8 Гбайт ОЗУ и флеш-модулем ёмкостью 128 Гбайт или 256 Гбайт.

В тыльной части корпуса установлена мощная камера с горизонтально расположенными оптическими модулями. В качестве основного сенсора применён 48-мегапиксельный датчик Sony IMX586. Кроме того, использован дополнительный модуль ToF (Time of Flight) для получения данных о глубине сцены.

Honor V20: смартфон с «дырявым» экраном, мощной камерой и чипом Kirin 980

Смартфон поддерживает технологию Link Turbo, которая позволяет загружать данные одновременно посредством Wi-Fi и через сотовую сеть LTE для обеспечения максимальной производительности.

В тыльной части корпуса расположен дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев. Есть адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5 LE, приёмник GPS, модуль NFC и порт USB Type-C. Габариты составляют 157,32 ? 75,13 ? 8,3 мм, вес — 206 граммов.

Honor V20: смартфон с «дырявым» экраном, мощной камерой и чипом Kirin 980

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч с возможностью быстрой подзарядки. Предусмотрены несколько вариантов цветового исполнения, в частности, чёрный, красный и синий. Цена — от 430 до 580 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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