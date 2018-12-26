Китайские компании бойкотируют продукцию Apple

Согласно изданию Nikkei Asian Review, крупные китайские компании призывают своих сотрудников бойкотировать Apple . В некоторых компаниях за использование «яблочного» устройства сотрудникам грозят лишить премии, отобрать ненавистный гаджет или даже уволить с занимаемой должности.

В других же компаниях, в поддержку китайских производителей, предлагают субсидии на покупку смартфонов и другого оборудования от Huawei или ZTE . Размер субсидий составляет 10-20%, а в некоторых случаях и все 100%.

Причина бойкота Apple