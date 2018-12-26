Китайские компании бойкотируют продукцию Apple

Согласно изданию Nikkei Asian Review, крупные китайские компании призывают своих сотрудников бойкотировать Apple. В некоторых компаниях за использование «яблочного» устройства сотрудникам грозят лишить премии, отобрать ненавистный гаджет или даже уволить с занимаемой должности.
В других же компаниях, в поддержку китайских производителей, предлагают субсидии на покупку смартфонов и другого оборудования от Huawei или ZTE. Размер субсидий составляет 10-20%, а в некоторых случаях и все 100%.
Причина бойкота Apple
Причиной бойкота продукции Apple послужил арест финансового директора Huawei Сабрины Мэн Ваньчжоу – дочери основателя Huawei, Рена Чжэнфэя. Мэн Ваньчжоу была задержана в Ванкувере 1 декабря.