Неубиваемый смартфон Ulefone Armor 6 получил поддержку 5G

Компания Ulefone представила защищённый смартфон Armor 6, который первым в этой категории мобильных устройств получил поддержку сетей нового поколения 5G.

Аппарат создан для эксплуатации в суровых климатических условиях, сохраняя функциональность при работе в температурном диапазоне от -20 ? -60 ?. Нахождение в выключенном состоянии аппарата при температуре в диапазоне от -40 ? до 80 ? никак не отразится на его работоспособности в дальнейшем.

Телефон соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STAD-810G и степени защиты IP68 от пыли, воды, солнечной радиации и экстремальных температур.

Также устройство соответствует степени защиты IP69K, созданной для областей применения, где необходима дополнительная защита от высокого давления и высоких температур.

Обладая высокой прочностью и защищённостью, Ulefone Armor 6 может использоваться в различных производственных условиях, вполне соответствуя вместе с тем требованиям, предъявляемым к бизнес-смартфонам.

Смартфон оснащён 6,2-дюймовым дисплеем с вырезом вверху, обладающим соотношением сторон 19:9, разрешением FHD+ (2246 ? 1080 точек, плотность пикселей — 402 ppi) и обеспечивающим 100-процентный охват пространства NTSC. Соотношение площади экрана к плоскости фронтальной поверхности корпуса смартфона составляет 91,8 %. Защиту дисплея от царапин обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla 5.

За производительную работу смартфона несёт ответственность 12-нм процессор MediaTek Helio P60, объединяющий четыре ядра ARM Cortex-A73 и четыре ядра ARM Cortex-A53 с максимальной тактовой частотой 2,0 ГГц. Обработка графики возложена на ускоритель ARM Mali-G72 MP3.

Спецификации Ulefone Armor 6 включают 6 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель ёмкостью 128 Гбайт, есть слот для карт памяти microSD объёмом до 256 Гбайт.

Для фото и видеосъёмки у смартфона имеется двойная тыльная камера (21 + 13 Мп) с фазовым автофокусом и двойной вспышкой, а также фронтальная с разрешением 13 Мп.

Батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки обеспечивает до 25 часов работы в режиме разговора. Смартфон поддерживает беспроводную 10-Вт зарядку.

Разблокировка устройства осуществляется с помощью сканера отпечатка пальца (верификация до 5 отпечатков), находящегося на тыльной панели, или функции идентификации по лицу. Смартфон оснащён чипом NFC с поддержкой Google Pay. Есть также датчик ультрафиолетового облучения, который выдаст предупреждение при превышении предельно допустимых норм. Устройство будет поставляться с предустановленной ОС Android 8.1 Oreo.

Цена и сроки начала продаж Ulefone Armor 6 будут объявлены немного позже. Смартфон будут доступен в двух версиях. Помимо простого 4G-варианта производитель предложит и «усиленную» модификацию с поддержкой сетей 5G. Она появится ближе к середине 2019 года.



