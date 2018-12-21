Qualcomm запретила продажу iPhone в Германии

Сегодня немецкий суд вынес вердикт по делу Qualcomm против Apple касательно патентных нарушений. В результате этого Apple было запрещено продавать в Германии iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus и X. Однако, данное решение может не вступит в силу в случае подачи Apple апелляции – сообщает издание Reuters.

iPhone X

Запрет продаж iPhone в Германии

Qualcomm требует запрета продаж смартфонов Apple в Германии из-за нарушения патента функции для экономии заряд аккумулятора при отправлении и получении беспроводных сигналов. Apple считает, что обновление ПО смартфонов позволит избежать запрета продаж в Германии, – сообщает Financial Times.

Qualcomm также планирует запретить продажи iPhone в США – сообщает Reuters. К тому же американские регуляторы признали нарушение Apple одного из патентов, однако не стали запрещать продажи.

Запрет китайских продаж iPhone

Напомним, Qualcomm подала в суд на Apple из-за незаконного использования патентов производителя чипов и потребовала запретить продажи iPhone. 30 ноября китайский суд, в связи с нарушением двух патентов, предварительно постановил запрет продаж iPhone 6s, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus и X. После этого Qualcomm потребовала также запретить китайские продажи iPhone Xs, Xs Max и Xr. Однако Apple опровергла обвинение и также пытается обойти запрет путем обновления ПО устройств.


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