Qualcomm запретила продажу iPhone в Германии

Сегодня немецкий суд вынес вердикт по делу Qualcomm против Apple касательно патентных нарушений. В результате этого Apple было запрещено продавать в Германии iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus и X. Однако, данное решение может не вступит в силу в случае подачи Apple апелляции – сообщает издание Reuters.

Запрет продаж iPhone в Германии

Qualcomm требует запрета продаж смартфонов Apple в Германии из-за нарушения патента функции для экономии заряд аккумулятора при отправлении и получении беспроводных сигналов. Apple считает, что обновление ПО смартфонов позволит избежать запрета продаж в Германии, – сообщает Financial Times.

Qualcomm также планирует запретить продажи iPhone в США – сообщает Reuters. К тому же американские регуляторы признали нарушение Apple одного из патентов, однако не стали запрещать продажи.

Запрет китайских продаж iPhone