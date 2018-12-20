HTC намерена потягаться с Apple на рынке смартфонов

Много лет назад компания HTC была чуть ли не лидером мирового рынка смартфонов, а сейчас она уже нащупала его дно и вот-вот пробьет его. Но на следующий год у HTC запланирована, возможно, последняя атака на главного игрока рынка – Apple.

Cогласно последним данным, HTC больше не собирается выпускать бюджетные модели смартфонов – только средние и топовые аппараты. Оно и понятно – бюджетников очень много, и на них особо не заработаешь. А вот середнячки и флагманы в цене, причем как в прямом, так и в переносном смыслах, вот HTC и решила подзаработать. Видимо, ей очень понравилась новая стратегия Apple – продавать мобильники по конским ценам в малых количествах, но при этом оставаться в плюсе.

Правда, совершенно непонятно, чем это отличается от того, как HTC поступает сейчас – все ее смартфоны имеют неадекватную стоимость, вот их никто и не покупает. Apple берет хотя бы брендом и лояльностью яблокофилов, а у HTC точно нет и, вероятно, уже никогда не будет такой же армии поклонников. Первые мобильники 2019 года она покажет уже в первом квартале, совсем скоро, но вряд ли они смогут удивить чем-то новым: у компании нет денег, она вся в долгах, и в лучшем случае она просто скопирует уже имеющиеся на рынке идеи и поместит их в один или два аппарата. Впрочем, надежда на чудо пока еще жива.

Максим Мишенев, MobileDevice


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