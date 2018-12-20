Apple отказалась признавать бракованными изогнутые iPad Pro

Как пишет The Verge, цитируя Apple , речь идет о небольшом побочном эффекте, возникшем при производственном процессе, который не должен ухудшиться со временем и как-либо негативно повлиять на работу iPad . Таким образом, как пишет портал, Apple не считает данную особенность некоторых планшетов дефектом.

Сообщается, что небольшая изогнутость некоторых iPad Pro возникла в результате процесса охлаждения металлических и пластиковых элементов корпуса. Эта особенность, по словам Apple , может быть у новых iPad Pro любого размера.

Новые iPad Pro Apple презентовала на мероприятии 30 октября этого года.



