Apple отказалась признавать бракованными изогнутые iPad Pro

Apple отказалась признавать бракованными изогнутые iPad Pro

Как пишет The Verge, цитируя Apple, речь идет о небольшом побочном эффекте, возникшем при производственном процессе, который не должен ухудшиться со временем и как-либо негативно повлиять на работу iPad. Таким образом, как пишет портал, Apple не считает данную особенность некоторых планшетов дефектом.

Сообщается, что небольшая изогнутость некоторых iPad Pro возникла в результате процесса охлаждения металлических и пластиковых элементов корпуса. Эта особенность, по словам Apple, может быть у новых iPad Pro любого размера.

Новые iPad Pro Apple презентовала на мероприятии 30 октября этого года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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