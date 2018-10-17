Vivo представила безрамочный игровой смартфон Vivo Z3

Vivo представила свой первый смартфон Vivo Z3 с функцией Dual-Turbo, повышающей быстродействие в играх. Смартфон выполнен в современном безрамочном стиле и предлагается в двух версиях, отличающихся чипсетом и объёмом памяти.

Vivo Z3

Характеристики

Vivo Z3 оснащён безрамочным 6,3-дюймовым дисплеем занимающим 90,3% площади фронтальной панели, с Full HD+-разрешением, широкоформатным соотношением сторон 19:9 и небольшим каплевидным вырезом. Смартфон представлен в 2 версиях с различными чипсетами – Qualcomm Snapdragon 670 с 4 ГБ ОЗУ и Snapdragon 710 с 6 ГБ ОЗУ. Автономную работу обеспечивает аккумулятор ёмкостью 3315 мАч. Работает устройство под управлением Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой FunTouch OS 4.5.

Vivo Z3

Dual-Turbo

Функция Dual-Turbo увеличивает скорость запуска игр и производительности благодаря оптимизации ресурсов системы. Игровой режим позволяет отключить уведомления и звонки, а также использовать вибромотор для отдачи по типу игровых геймпадов.

Камера

12-Мп фронтальная камера анализирует обстановку благодаря машинному обучению для улучшения качества снимков, а также сканирует лицо. Основная двойная камера с модулями на 16 и 2 Мп поддерживает портретный режим и так же функции ИИ.

Vivo Z3

Версии и стоимость

Vivo Z3 уже доступен на китайском рынке в 3 версиях:

  • чипсет Snapdragon 670, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ за $230;
  • чипсет Snapdragon 710 с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ за $275;
  • чипсет Snapdragon 710 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ за $310.


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