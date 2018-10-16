Смартфон игрового уровня Huawei Mate 20X получил гигантский 7,21? дисплей

Смартфон игрового уровня Huawei Mate 20X получил гигантский 7,21″ дисплей

Компания Huawei анонсировала смартфон Mate 20X — это устройство поступит в продажу на европейском рынке в конце текущего месяца.

Новинка, по сути, стирает грань между традиционными смартфонами и планшетами. Гаджет оборудован гигантским сенсорным дисплеем размером 7,21 дюйма по диагонали.

В аппарате применена панель на основе органических светодиодов — OLED. Экран соответствует формату Full HD+: его разрешение составляет 2244 ? 1080 точек. В верхней части панели предусмотрен небольшой вырез — в нём располагается 24-мегапиксельная фронтальная камера.

Смартфон получил флагманский процессор HiSilicon Kirin 980. Изделие содержит восемь вычислительных ядер: дуэты ARM Cortex-A76 с тактовой частотой 2,6 ГГц и 1,96 ГГц, а также квартет ARM Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. Обработкой графики занят контроллер ARM Mali-G76.

Смартфон игрового уровня Huawei Mate 20X получил гигантский 7,21″ дисплей

В тыльной части корпуса расположена тройная камера. В её составе объединены датчики с 40, 20 и 8 млн пикселей.

Смартфон несёт на борту 6 Гбайт оперативной памяти, модуль NFC, а также флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч.

Модель Huawei Mate 20X будет предлагаться по ориентировочной цене от 900 евро.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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